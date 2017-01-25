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Євген Боровик

Новобранці "Карпат": для чого вони Дулубу

Донецький "Олімпік" хоче грати на "Арені Львів"
01 лютого 13:43
Львів без "Шахтаря": втрата чи здійснення мрії
01 лютого 11:34
У гандбольній Суперлізі зустрінуться найголовніші суперниці: "Галичанка" - "Карпати"
01 лютого 09:45
Гандболістки "Галичанки" серед кращих у Балтійській лізі
31 січня 17:31

Всі новини спорту

03 лютого

23:00 У Києві відбувся семінар для претендентів на участь у Другій лізі Футбол

22:30 Новомосковські каратисти тренувалися на Франківщині Інші види

22:00 АФІША: баскетбольний вік-енд Баскетбол

21:30 Андрій Дроздов: Над заснуванням спортивного каналу і спортивної газети варто подумати керівникам спорту в місті та області Баскетбол

21:00 Біатлоністка збірної України завоювала золото зимової Універсіади Зимові види

20:30 Олександр Усик може повернутися на ринг у квітні Бокс

20:00 В Івано-Франківську урочисто відкрили Чемпіонат України з шашок-100 Шахи

19:30 Відео: Ковалюк по підготовку МФК "Тепловик": Збір завершуєм на позитивній ноті Футбол

19:00 Краще не програвати Футбол

18:30 Після тижневої перерви карпатівці повернулися на зелені поля Футбол

18:00 Успішний старт нового велосипедного сезону Інші види

17:45 ВЮБЛ. Молоді "говерляни" серед лідерів Баскетбол

17:30 Вісім медалей тернопільських спортсменів на етапі Кубка України зі сноуборду у Києві Зимові види

17:15 Преса про івано-франківську "Говерлу": "Ведмеді" штампують рекорди Баскетбол

17:00 Проект відновлення спортивного павільйону у Долині Інші види

16:30 Завтра та післязавтра "Галичанка" зіграє з головним суперником у боротьбі за чемпіонство Гандбол

16:00 "Галичанка" поповнила склад гравцем з тернопільського "Економунівера" Гандбол

15:30 У Львові відбудеться сімейний шаховий турнір Футбол

15:06 Анну Музичук нагородять як найкращу спортсменку Львівщини Шахи

Галичанка

"Галичанка" втримала лідерство у турнірній таблиці за підсумками IV туру Балтійської гандбольної ліги

· 30 січня 2017 · Львів · Гандбол ·
Переглядів: 142
29 січня 2017 року у  Гарляві (Литва) завершився  четвертий з’їзний тур жіночої Балтійської гандбольної
Скала

ФК "Скала": хто повинен платити за існування команди?

· 30 січня 2017 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 279
Випереджаючи закиди в упередженості скажу зразу: вболіваю за проект ФК «Скала» всім серцем і душею. Саме за проект, а не команду. Ігор першої команди
Назарій Данів

Назарій Данів: "Перед нами стоїть задача потрапити до плей-офф"

· 30 січня 2017 · Івано-Франківськ · Футзал ·
Переглядів: 70
Інтерв'ю капітана «Епіцентр К10» (Івано-Франківськ) Назарія Даніва для газети «Галицьке слово» - Старт команди був не дуже
говерла

"Говерла" розгромила "Тернопіль" та встановила кілька рекордів сезону

28-29 січня івано-франківська «Говерла» приймала на своєму паркеті четверту команду групи БК «Тернопіль». Тернополяни вдало
Володимир Ковалюк

Володимир Ковалюк: "Хочемо посилити конкуренцію в команді"

· 29 січня 2017 · Івано-Франківськ · Футбол ·
Переглядів: 177
Головний тренер МФК «Тепловик-Прикарпаття» розповів програмі «Час спорту» на ТРК 402 про підготовку до сезону. - 20 січня команда
львівська політехніка

"Політехніка" двічі розгромила КПЗО "ДОС ДЮСШ-ДОР"

· 29 січня 2017 · Львів · Баскетбол ·
Переглядів: 281
28-29 січня «Львівська Політехніка» провела свої перші офіційні матчі у новому році. Гра проти КПЗО «ДОС ДЮСШ-ДОР» не передбачала жодних проблем
Галичанка

У Балтійській гандбольній лізі стає гарячіше. Сьогодні "Галичанка" спробує втриматись на верхівці турнірної таблиці

· 29 січня 2017 · Львів · Гандбол ·
Переглядів: 223
У  Гарляві (Литва) триває  четвертий з’їзний тур жіночої Балтійської гандбольної ліги. Вчора,

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