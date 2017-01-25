19:32
Володимир Ковалюк: "Хочемо посилити конкуренцію в команді"
Футбол
16:41
"Політехніка" двічі розгромила КПЗО "ДОС ДЮСШ-ДОР"
Баскетбол
16:03
Роман Ярий: "Надіємось на перемоги в наступних матчах"
Футзал
15:39
"Епіцентр К10" не зумів відібрати очки у лідера Першої ліги
Футзал
13:30
Відео: "Сталь" U-21 vs ФК "Тернопіль" 2:3
Футзал
13:00
Військовий футзал: жага до перемоги
Футзал
12:55
У Балтійській гандбольній лізі стає гарячіше. Сьогодні "Галичанка" спробує втриматись на верхівці турнірної таблиці
Гандбол
12:00
Тернопільська "Нива" розпочинає з розгрому
Футбол
11:30
Спортсменка, родом із Франківська, тріумфувала на командному чемпіонаті України з легкої атлетики
Легка атлетика
11:18
Відео: Леганес – Сельта - 0:2 відео голів і огляд матчу
Футбол
11:10
Відео: Ейбар – Депортіво - 3:1 відео голів і огляд матчу
Футбол
11:00
Асоціація футзалу Львівщини провела навчальний семінар для арбітрів
Футзал
10:47
Відео: Вільярреал – Гранада - 2:0 відео голів і огляд матчу
Футбол
10:30
ФК "Тернопіль-Педуніверситет" переміг у футзальній лізі
Футзал
10:06
Збірна України з футзалу зіграла внічию з іспанцями
Футзал
23:00
Юлія Джима завоювала срібну медаль чемпіонату Європи з біатлону
Зимові види
22:30
Двоє спортсменів Львівщини змагатимуться в ХІІІ зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі
Зимові види
22:00
"Галичанка" зазнала двох поразок у IV турі Балтійської гандбольної ліги
Гандбол
21:30
"Неприємно, коли мене називають "бандерівцем", - екс-футболіст "Карпат"
Футбол