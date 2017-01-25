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Василь Матвійків

Василь Матвійків: "Працюємо над тим щоб закласти хорошу базу на сезон"

Капітан "Галичанки" Леся Смолінг святкує день народження
23 січня 14:30
У Ternopil Hockey Classic візьме учать 24 команди
22 січня 08:23
"Говерла" двічі перемогла "Черкаські мавпи"
21 січня 23:23
Тренера ФК "Тернопіль" Василь Матвійків: "Є два гравці яких хочемо підписати"
21 січня 17:14

Всі новини спорту

26 січня

14:30 Тарас Клим: "Думаю, що стадіон буде введений в експлуатацію ще цього року" Інші види

14:00 Володимир Ковалюк: "Робимо команду на перспективу" Футбол

13:30 Відбувся турнір з футзалу пам'яті Василя Друзіка Футзал

13:00 У Калуші провели всеукраїнський турнір з шахів пам'яті Степана Бандери Шахи

12:30 У Франківську провели етап Кубка України з баскетболу 3х3 Баскетбол

12:00 Відео: Новий випуск програми "Час спорту" Інші види

11:30 У Франківську провели семінар для суддів з таеквон-до Інші види

11:00 У юних тернопільських біатлоністів – золото, срібло і бронза чемпіонату України в індивідуальних гонках Зимові види

10:30 Теребовлянська "Нива" зіграла проти хмельницького Поділля Футбол

10:00 Карпати переглядають білоруського захисника Футбол

09:37 Відео: Олег Дулуб: "Виконали усе, що планували" Футбол

08:00 Футболістки з Франківщини стали призерками турніру в Піднебесній Футбол

07:30 Анонс презентації команди "Динамо" сезону-2017 Водні види

07:00 Першість Івано-Франківської області. Восьмий тур: "ДФС" йде у відрив Футзал

25 січня

23:00 У Коломиї відбулись змагання з пауерліфтингу Важка атлетика

22:30 Герой футбольного дня. Василь Кравець Футбол

22:00 Атовці, поліціянти та представники влади вшанували Григорія Семанишина, зігравши у футзал Футзал

21:30 ФК "Тернопіль" у півфіналі Меморіалу Макарова Футбол

21:00 Українська біатлоністка стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи Зимові види

Меморіал Ернеста Юста

Турнірі пам’яті Ернеста Юста зібрав рекордну кількість учасників

· 20 січня 2017 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 291
25 січня стартує попередній етап традиційного футбольного турніру пам’яті легендарного тренера львівських «Карпат» Ернеста Юста. Цього
Галичанка

Жінки проти чоловіків: "Галичанка" зіграла з КДЮСШ-ЛДУФК

· 19 січня 2017 · Львів · Гандбол ·
Переглядів: 238
Вчора, 18 лютого, відбулося цікаве львівське гандбольне дербі: «Галичанка» провела спаринг-матч з чоловічою командою КДЮСШ-ЛДУФК. Обидві команди у
Говерла

"Говерла" розгромила "БК-93 ОШВСМ" і закріпилась на першому місці

«Говерла» не мала проблем з рівненькою командою і в другому матчі. Як  і вчора основною складовою перемоги стала надійна гра в захисті
БК Тернопіль

БК "Тернопіль" переміг "Черкаських мавп" та піднявся на четверте місце

· 15 січня 2017 · Тернопіль · Баскетбол ·
Переглядів: 93
У першій частині сезону БК «Тернопіль» добре грав першу половину зустрічі і набагато гірше проводив кінцівку матчу. Через це було втрачено
Іван Скіцко

Головний тренер "Урагану" Іван Скіцко: "У нас завдання стати чемпіонами України"

· 15 січня 2017 · Івано-Франківськ · Футзал ·
Переглядів: 111
Головний тренер НФК «Ураган» розповів ТРК 402 про позитиви в команді та завдання на сезон. - У 2016 році я бачу тільки
гроші

Футбол за бюджетні кошти: так чи ні

· 14 січня 2017 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 335
Після інформації про зняття з чемпіонату стрийської «Скали» вболівальники знову почали говорити про те, яка погана влада, бо не підтримує футбол.
Андрій Калашніков

Андрій Калашніков: "Сила "Говерли" в класних виконавцях"

Капітан баскетбольного клубу «Говерла» Андрій Калашніков розповів програмі «Час спорту» на ТРК 402 про гру команди в минулому році та плани

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