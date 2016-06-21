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З Новим Роком

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Привітання з Новим Роком від чемпіонок – гандболісток львівської "Галичанки"!
31 грудня 15:18
Василь Іванчук – чемпіон світу з швидких шахів
28 грудня 20:50
Анна Музичук - чемпіонка світу з швидких шахів
28 грудня 19:32
Мирослав Хом’як - новий очільник Асоціації футзалу Львівщини, хто він?
28 грудня 08:33

Всі новини спорту

31 грудня

17:00 Десять подій спортивного року Франківщини Інші види

16:00 Чемпіонат Івано-Франківської області: "Нафтовик" перемагає "Sandalino" Футзал

15:18 Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим! Інші види

15:18 Привітання з Новим Роком від чемпіонок – гандболісток львівської "Галичанки"! Гандбол

15:00 Назарій Данів: Був приємно здивований, коли мій гол потрапив до Топ-3 Футзал

14:00 Першокурсниця ЛДУФК Вікторія Хамула виграла "Новорічний День стрибуна-2016" Легка атлетика

13:00 ФК "Тернопіль-Педліцей" підбив підсумки календарного року Футбол

12:00 Відео: Спортивний підсумок 2016 року Інші види

11:09 Відео: Галл Сіті – Евертон - 2:2 відео голів і огляд матчу Футбол

11:08 "Карпати" – 2016. Згадуємо рік, що минає Футбол

30 грудня

23:00 Тернопільська мерія виділила мільйон гривень для реконструкції стадіону Інші види

22:30 У Коломиї нагородили кращих спортсменів та тренерів Інші види

22:00 Тернопіль і Маріуполь – серед пріоритетних міст "Шахтаря" у новому році Футбол

21:30 Екс-захисник "Карпат" Грегор Балажіц став гравцем російського "Урала" Футбол

21:00 Карноза може продовжити кар'єру в Польщі Футбол

20:30 Бланко-Лещук найкращий у 2016-му Футбол

20:00 Львів'янка Анна Музичук стала чемпіонкою світу з бліцу Шахи

19:44 2016 рік для тернопільської "Ниви" у цифрах та фактах Футбол

19:00 В Івано-Франківську нагородили найкращих спортсменів-"динамівців" Інші види

ткачук

Підсилення для "Карпат": захисник Євген Ткачук

· 26 грудня 2016 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 460
Враховуючи велику кількість результативних помилок від центральних захисників «зелено-білих», або тих хто там може зіграти (6 – Нестеров, 4 – Кравець,
політехніка хімік

"Львівська Політехніка" обмінялась перемогами з "Хіміком-2"

· 25 грудня 2016 · Львів · Баскетбол ·
Переглядів: 232
24-25 грудня у Львові відбулись два матчі між лідерами Групи 2 Вищої ліги з баскетболу. Це були перші матчі другого кола змагань. Як і в першому турі команди
хомченко

Підсилення для "Карпат": тріо форвардів з "Волині"

· 23 грудня 2016 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 794
Ми продовжуємо шукати гравців, які можуть підсилити львівські «Карпати». Після знайомства із двома потенційними захисниками для «левів» пропонуємо
качараба

Підсилення для "Карпат": захисник Тарас Качараба

· 22 грудня 2016 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 598
Вчора ми розпочали публікацію матеріалів про гравців, які могли б підсилити львівські «Карпати». Першим, кого ми розглянули, був захисник луцької «Волині»
шабанов

Підсилення для "Карпат": захисник Артем Шабанов

· 21 грудня 2016 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 492
«Карпатам» треба підсилюватись! «Карпати» будуть підсилюватись!! І це вже беззаперечний факт. У Львові багато талановитої молоді, а прогресує вона
Стадіон

У новому році Львів без "Шахтаря"

· 20 грудня 2016 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 883
Ну, ось і вилізли очі у чуток, які «гуляли по наших умах»: донецькому «Шахтареві» стало …тісно у Львові. Тому наступні свої «домашні матчі»
Епіцентр К10

"Епіцентр К10" - "СумДУ" 8:7: цифри і факти

· 20 грудня 2016 · Івано-Франківськ · Футзал ·
Переглядів: 116
У неділю, 18 грудня, в матчі шостого туру Першої ліги Чемпіонату України з футзалу, івано-франківський «Епіцентр К10» у результативному матчі переміг сумський «СумДУ».

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