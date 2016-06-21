17:00
Десять подій спортивного року Франківщини
Інші види
16:00
Чемпіонат Івано-Франківської області: "Нафтовик" перемагає "Sandalino"
Футзал
15:18
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Інші види
15:18
Привітання з Новим Роком від чемпіонок – гандболісток львівської "Галичанки"!
Гандбол
15:00
Назарій Данів: Був приємно здивований, коли мій гол потрапив до Топ-3
Футзал
14:00
Першокурсниця ЛДУФК Вікторія Хамула виграла "Новорічний День стрибуна-2016"
Легка атлетика
13:00
ФК "Тернопіль-Педліцей" підбив підсумки календарного року
Футбол
12:00
Відео: Спортивний підсумок 2016 року
Інші види
11:09
Відео: Галл Сіті – Евертон - 2:2 відео голів і огляд матчу
Футбол
11:08
"Карпати" – 2016. Згадуємо рік, що минає
Футбол
23:00
Тернопільська мерія виділила мільйон гривень для реконструкції стадіону
Інші види
22:30
У Коломиї нагородили кращих спортсменів та тренерів
Інші види
22:00
Тернопіль і Маріуполь – серед пріоритетних міст "Шахтаря" у новому році
Футбол
21:30
Екс-захисник "Карпат" Грегор Балажіц став гравцем російського "Урала"
Футбол
21:00
Карноза може продовжити кар'єру в Польщі
Футбол
20:30
Бланко-Лещук найкращий у 2016-му
Футбол
20:00
Львів'янка Анна Музичук стала чемпіонкою світу з бліцу
Шахи
19:44
2016 рік для тернопільської "Ниви" у цифрах та фактах
Футбол
19:00
В Івано-Франківську нагородили найкращих спортсменів-"динамівців"
Інші види