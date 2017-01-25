23:00
У Києві відбувся семінар для претендентів на участь у Другій лізі
Футбол
22:30
Новомосковські каратисти тренувалися на Франківщині
Інші види
22:00
АФІША: баскетбольний вік-енд
Баскетбол
21:30
Андрій Дроздов: Над заснуванням спортивного каналу і спортивної газети варто подумати керівникам спорту в місті та області
Баскетбол
21:00
Біатлоністка збірної України завоювала золото зимової Універсіади
Зимові види
20:30
Олександр Усик може повернутися на ринг у квітні
Бокс
20:00
В Івано-Франківську урочисто відкрили Чемпіонат України з шашок-100
Шахи
19:30
Відео: Ковалюк по підготовку МФК "Тепловик": Збір завершуєм на позитивній ноті
Футбол
19:00
Краще не програвати
Футбол
18:30
Після тижневої перерви карпатівці повернулися на зелені поля
Футбол
18:00
Успішний старт нового велосипедного сезону
Інші види
17:45
ВЮБЛ. Молоді "говерляни" серед лідерів
Баскетбол
17:30
Вісім медалей тернопільських спортсменів на етапі Кубка України зі сноуборду у Києві
Зимові види
17:15
Преса про івано-франківську "Говерлу": "Ведмеді" штампують рекорди
Баскетбол
17:00
Проект відновлення спортивного павільйону у Долині
Інші види
16:30
Завтра та післязавтра "Галичанка" зіграє з головним суперником у боротьбі за чемпіонство
Гандбол
16:00
"Галичанка" поповнила склад гравцем з тернопільського "Економунівера"
Гандбол
15:30
У Львові відбудеться сімейний шаховий турнір
Футбол
15:06
Анну Музичук нагородять як найкращу спортсменку Львівщини
Шахи