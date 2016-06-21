18:00
Відомому франківському футболісту, тренеру Степану Рибаку сьогодні – 69 років. І він потребує допомоги
Футбол
17:30
"Скала" не дограє чемпіонат у першій лізі
Футбол
17:00
Нова форма. Нові конкурси. Новий етап львівських "Карпат"
Футбол
16:30
"Галичанка" провела перші тренування у новому році
Гандбол
16:00
Андрій Нестеров: "Встиг скучити за футболом"
Футбол
15:30
Відео: Гол "енергетика" Михайла Грицини претендує на звання найкращого у 13 турі Екстра-ліги
Футзал
15:08
"Карпати-2004" виграли "Кубок Володимира Вараксіна-2017"
Футбол
14:00
На Зборівщині "Спортивну зиму" відкрили тенісним турніром у Залізцях
Настільний теніс
13:30
Наші профі. Підсумки першої половини сезону. Друга ліга + ААФУ
Футбол
13:00
Наступної суботи у Львові проведуть міжнародний турнір з легкоатлетичних стрибків пам’яті Олексія Дем’янюка
Легка атлетика
12:30
Львівські "Карпати" підписали двох гравців "Чорноморця"
Футбол
12:00
Скала може припинити виступи у Першій лізі - ЗМІ
Футбол
11:30
Фото: Вараксін для ФК "Карпати"
Футбол
11:00
В Новояворівську завершився всеукраїнський турнір з міні-футболу "Зимові зустрічі – 2017" серед жіночих команд
Футбол
10:30
Відбулася перша у 2017 році обласна галузева скайп-нарада
Інші види
10:15
Троє гравців "Скали" увійшли до символічної збірної першої ліги
Футбол