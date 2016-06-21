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Василь Матвійків

Василь Матвійків: "Працюємо над тим щоб закласти хорошу базу на сезон"

"Говерла" двічі перемогла "Черкаські мавпи"
21 січня 23:23
Жінки проти чоловіків: "Галичанка" зіграла з КДЮСШ-ЛДУФК
19 січня 16:30
"Говерла" розгромила "БК-93 ОШВСМ" і закріпилась на першому місці
15 січня 17:17
БК "Тернопіль" переміг "Черкаських мавп" та піднявся на четверте місце
15 січня 15:40

Всі новини спорту

21 січня

23:23 "Говерла" двічі перемогла "Черкаські мавпи" Баскетбол

23:00 Львівська шахова академія оголосила набір у групу для дорослих Шахи

22:30 Василь Кравець близький до переходу в "Луго" на правах оренди Футбол

22:00 Віталій ДНІСТРЯН: "Канадську Прем'єр-лігу можу порівняти з українською Першою лігою" Футбол

21:30 Відео: Іван Скіцко та Микола Микитюк поділилися очікуваннями від недільної гри Футзал

21:00 Тернопільська "Нива" пройшла в 1/16 фіналу Кубка футзальної ліги Футзал

20:30 Я бандерівець, – український шашкіст назвав справжню причину дискваліфікації Шахи

20:30 "Ураган" ще не перемагав "Енергію" в Кубку України Футзал

20:00 Збірна України поступилася Росії бронзою у чоловічій естафеті Зимові види

19:04 БК "Тернопіль" здобув четверту перемогу поспіль Баскетбол

19:00 Карпати можуть підписати Дитятьєва Футбол

18:30 Спаринг. "Карпати" – "Дунайска Стреда" – 1:1 Футбол

18:14 Василь Матвійків: "Працюємо над тим щоб закласти хорошу базу на сезон" Футбол

18:00 Нові гості і словацька готовність Футбол

17:30 У Львові відбулося тестування кандидатів на участь у міжнародних іграх для поранених військових Інші види

17:14 Тренера ФК "Тернопіль" Василь Матвійків: "Є два гравці яких хочемо підписати" Футбол

16:29 Захисник "Карпат" близький до переїзду в Іспанію Футбол

16:28 ФК "Тернопіль" здобув третю перемогу на Меморіалі Макарова Футбол

16:00 "Іллічівець" підписав колишнього захисника "Карпат" Футбол

Іван Скіцко

Головний тренер "Урагану" Іван Скіцко: "У нас завдання стати чемпіонами України"

· 15 січня 2017 · Івано-Франківськ · Футзал ·
Переглядів: 103
Головний тренер НФК «Ураган» розповів ТРК 402 про позитиви в команді та завдання на сезон. - У 2016 році я бачу тільки
гроші

Футбол за бюджетні кошти: так чи ні

· 14 січня 2017 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 317
Після інформації про зняття з чемпіонату стрийської «Скали» вболівальники знову почали говорити про те, яка погана влада, бо не підтримує футбол.
Андрій Калашніков

Андрій Калашніков: "Сила "Говерли" в класних виконавцях"

Капітан баскетбольного клубу «Говерла» Андрій Калашніков розповів програмі «Час спорту» на ТРК 402 про гру команди в минулому році та плани
Остап МАРКЕВИЧ

Остап МАРКЕВИЧ: "Українці повинні позбутись совкового менталітету"

· 11 січня 2017 · Поза Галичиною · Футбол ·
Переглядів: 654
Родина Маркевичів така ж багата футболом, як сама Іспанія, у якій працевлаштувався Остап - онук Богдана та син Мирона, відомих людей не тільки в Галичині,
Костевич

Костевич на тестах в Познані

· 11 січня 2017 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 188
Володимир Костевич у сьогодні, 10.01.2017, пройшов медичне обстеження в польському клубі «Лєх» (Познань). Якщо воно виявляться успішними, то гравець львівських «Карпат»
Міні-футбол

Вараксін для ФК "Карпати"

· 06 січня 2017 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 562
У Львові звершився традиційний юнацький турнір з футболу «Кубок Володимира Вараксіна-2017». Варто знати, що Володимир Єгорович був одним з перших дитячих тренерів ФК «Карпати»
Мар’яна Маркевич

Уродинниця Мар’яна Маркевич: "У "Галичанці" відчула справжній смак гандболу"

· 05 січня 2017 · Львів · Гандбол ·
Переглядів: 251
Сьогодні, 5 січня, свій 19-й день народження святкує гандболістка львівської «Галичанки» Мар’яна Маркевич. В родині дівчини

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