23:23
"Говерла" двічі перемогла "Черкаські мавпи"
Баскетбол
23:00
Львівська шахова академія оголосила набір у групу для дорослих
Шахи
22:30
Василь Кравець близький до переходу в "Луго" на правах оренди
Футбол
22:00
Віталій ДНІСТРЯН: "Канадську Прем'єр-лігу можу порівняти з українською Першою лігою"
Футбол
21:30
Відео: Іван Скіцко та Микола Микитюк поділилися очікуваннями від недільної гри
Футзал
21:00
Тернопільська "Нива" пройшла в 1/16 фіналу Кубка футзальної ліги
Футзал
20:30
Я бандерівець, – український шашкіст назвав справжню причину дискваліфікації
Шахи
20:30
"Ураган" ще не перемагав "Енергію" в Кубку України
Футзал
20:00
Збірна України поступилася Росії бронзою у чоловічій естафеті
Зимові види
19:04
БК "Тернопіль" здобув четверту перемогу поспіль
Баскетбол
19:00
Карпати можуть підписати Дитятьєва
Футбол
18:30
Спаринг. "Карпати" – "Дунайска Стреда" – 1:1
Футбол
18:14
Василь Матвійків: "Працюємо над тим щоб закласти хорошу базу на сезон"
Футбол
18:00
Нові гості і словацька готовність
Футбол
17:30
У Львові відбулося тестування кандидатів на участь у міжнародних іграх для поранених військових
Інші види
17:14
Тренера ФК "Тернопіль" Василь Матвійків: "Є два гравці яких хочемо підписати"
Футбол
16:29
Захисник "Карпат" близький до переїзду в Іспанію
Футбол
16:28
ФК "Тернопіль" здобув третю перемогу на Меморіалі Макарова
Футбол
16:00
"Іллічівець" підписав колишнього захисника "Карпат"
Футбол