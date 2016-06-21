18:30
Відео: Ватерполісти ДЮСШ-3 закріпили лідерство у юнацькій першості Львова
Водні види
18:00
Стартує чемпіонат Львівської області з легкої атлетики у приміщенні
Легка атлетика
17:30
Чемпіонат Львівщини з футзалу: перша перемога "Гранд-Галичини"
Футзал
17:00
Українська збірна лідирує на Кубку світу з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з інвалідністю
Зимові види
16:30
Тренер "Галичанки" Анжела Савченко: "Посилено працюємо повним складом"
Гандбол
16:00
Трансфери Екс-Карпатівців: Балажіц в "Урал", Штіліч У "Віслу"
Футбол
15:30
НОК оголошує про проведення Всеукраїнського конкурсу спортивних програм "Світ спорту"
Інші види
15:00
Коломиянин Іван Романяк здобув срібло на турнірі найсильніших з настільного тенісу
Настільний теніс
14:30
Дячук-Ставицький: "Бланко-Лещук хотів підписати контракт з іспанським клубом"
Футбол
14:00
Відео: "Нива" - "Скалат" 3:1: огляд матчу
Футбол
13:30
У Львові відбудеться футзальний турнір серед ветеранів
Футзал
13:00
Визначилися переможці ХVIІІ міжнародного турніру зі стрибків у висоту "Меморіал Олексія Дем'янюка-2017"
Легка атлетика
12:30
Павло Ельянов лідирує на шаховому супертурнірі в Вейк-ан-Зеє
Шахи
12:00
Визначилися суперники ФК "Тернопіль" на Меморіалі Макарова
Футбол
11:56
Захисник "Скали" поїхав на збори з "Олександрією"
Футбол
11:30
Захисник "Крумкачів" Михайло Калугін відправився в Туреччину на збір з "Карпатами"
Футбол
11:19
Джерело: Володимир Єзерський міг стати тренером ФК "Тернопіль"
Футбол
11:00
Відбудеться жеребкування розіграшу Кубка Тернопільської футзальної ліги
Футзал
10:30
Чемпіонат Івано-Франківська: матчі 15-го січня
Футзал