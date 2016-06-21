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Остап МАРКЕВИЧ

Остап МАРКЕВИЧ: "Українці повинні позбутись совкового менталітету"

"Говерла" розгромила "БК-93 ОШВСМ" і закріпилась на першому місці
15 січня 17:17
БК "Тернопіль" переміг "Черкаських мавп" та піднявся на четверте місце
15 січня 15:40
Головний тренер "Урагану" Іван Скіцко: "У нас завдання стати чемпіонами України"
15 січня 08:15
Футбол за бюджетні кошти: так чи ні
14 січня 21:10

Всі новини спорту

16 січня

18:30 Відео: Ватерполісти ДЮСШ-3 закріпили лідерство у юнацькій першості Львова Водні види

18:00 Стартує чемпіонат Львівської області з легкої атлетики у приміщенні Легка атлетика

17:30 Чемпіонат Львівщини з футзалу: перша перемога "Гранд-Галичини" Футзал

17:00 Українська збірна лідирує на Кубку світу з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з інвалідністю Зимові види

16:30 Тренер "Галичанки" Анжела Савченко: "Посилено працюємо повним складом" Гандбол

16:00 Трансфери Екс-Карпатівців: Балажіц в "Урал", Штіліч У "Віслу" Футбол

15:30 НОК оголошує про проведення Всеукраїнського конкурсу спортивних програм "Світ спорту" Інші види

15:00 Коломиянин Іван Романяк здобув срібло на турнірі найсильніших з настільного тенісу Настільний теніс

14:30 Дячук-Ставицький: "Бланко-Лещук хотів підписати контракт з іспанським клубом" Футбол

14:00 Відео: "Нива" - "Скалат" 3:1: огляд матчу Футбол

13:30 У Львові відбудеться футзальний турнір серед ветеранів Футзал

13:00 Визначилися переможці ХVIІІ міжнародного турніру зі стрибків у висоту "Меморіал Олексія Дем'янюка-2017" Легка атлетика

12:30 Павло Ельянов лідирує на шаховому супертурнірі в Вейк-ан-Зеє Шахи

12:00 Визначилися суперники ФК "Тернопіль" на Меморіалі Макарова Футбол

11:56 Захисник "Скали" поїхав на збори з "Олександрією" Футбол

11:30 Захисник "Крумкачів" Михайло Калугін відправився в Туреччину на збір з "Карпатами" Футбол

11:19 Джерело: Володимир Єзерський міг стати тренером ФК "Тернопіль" Футбол

11:00 Відбудеться жеребкування розіграшу Кубка Тернопільської футзальної ліги Футзал

10:30 Чемпіонат Івано-Франківська: матчі 15-го січня Футзал

Остап МАРКЕВИЧ

Остап МАРКЕВИЧ: "Українці повинні позбутись совкового менталітету"

· 11 січня 2017 · Поза Галичиною · Футбол ·
Переглядів: 512
Родина Маркевичів така ж багата футболом, як сама Іспанія, у якій працевлаштувався Остап - онук Богдана та син Мирона, відомих людей не тільки в Галичині,
Костевич

Костевич на тестах в Познані

· 11 січня 2017 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 182
Володимир Костевич у сьогодні, 10.01.2017, пройшов медичне обстеження в польському клубі «Лєх» (Познань). Якщо воно виявляться успішними, то гравець львівських «Карпат»
Міні-футбол

Вараксін для ФК "Карпати"

· 06 січня 2017 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 506
У Львові звершився традиційний юнацький турнір з футболу «Кубок Володимира Вараксіна-2017». Варто знати, що Володимир Єгорович був одним з перших дитячих тренерів ФК «Карпати»
Мар’яна Маркевич

Уродинниця Мар’яна Маркевич: "У "Галичанці" відчула справжній смак гандболу"

· 05 січня 2017 · Львів · Гандбол ·
Переглядів: 228
Сьогодні, 5 січня, свій 19-й день народження святкує гандболістка львівської «Галичанки» Мар’яна Маркевич. В родині дівчини
Ернест Юст

Турнірі пам’яті Ернеста Юста: відомий попередній склад учасників

· 04 січня 2017 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 393
25 січня стартує попередній етап традиційного футбольного турніру пам’яті легендарного тренера львівських «Карпат» Ернеста Юста, під
коломоєць

Підсилення для "Карпат": форвард Юрій Коломоєць

· 03 січня 2017 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 602
У 2016 році «Карпатам» нарешті вдалось знайти забивного форварда. Густаво Бланко-Лещук став справжнім лідером атак «зелено-білих», у 26 матчах чемпіонату
З Новим Роком

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

· 31 грудня 2016 · Львів · Інші види ·
Переглядів: 132
Колектив «Галичини спортивної» щиро вітає наших Читачів, Спортовців і Наставників з Новим 2017 роком! Бажаємо Усім Вам міцного здоров’я, успіхів та щастя,

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