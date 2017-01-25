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Євген Боровик

Новобранці "Карпат": для чого вони Дулубу

Донецький "Олімпік" хоче грати на "Арені Львів"
01 лютого 13:43
Львів без "Шахтаря": втрата чи здійснення мрії
01 лютого 11:34
У гандбольній Суперлізі зустрінуться найголовніші суперниці: "Галичанка" - "Карпати"
01 лютого 09:45
Гандболістки "Галичанки" серед кращих у Балтійській лізі
31 січня 17:31

Всі новини спорту

01 лютого

22:30 Гравець "Енергії" Віталій Радевич: Матчі в Ірані – перший виклик на такому рівні Футзал

22:00 Молодіжка "Карпат" вирушила на збори до Туреччини Футбол

21:30 Збірна викладачів ЛДУФК - бронзові призери футбольного турніру Футбол

21:00 Чемпіонат Івано-Франківська: календар матчів на 4-5 лютого Футзал

20:30 "Хочемо реваншу". Цього тижня суперматчі "Карпати" – "Галичанка" Гандбол

20:00 Сьома перемога команди "ЛДУФК-СКІФ-Спартак" Баскетбол

19:30 НОК визнав Юлію Джиму найкращою спортсменкою січня в Україні Інші види

19:00 Зимові спортивні змагання серед дітей з обмеженими можливостями провели у Франківську Інші види

18:45 Легкоатлети Львівщини успішно виступили в командному чемпіонаті України Легка атлетика

18:30 Петро Савка став першим заступником голови Бурштинської РФФ Футбол

18:15 Антон Мигда – сьомий в індивідуальній гонці біатлоністів на Універсіаді-2017 Зимові види

18:00 Головний суперник "Говерли" за перемогу у Вищій лізі знявся з чемпіонату Баскетбол

17:45 У оновленому світовому рейтингу Анна Музичук на третьому місці, Марія – на шостому Шахи

17:30 Розклад матчів Тернопільської футзальної ліги на 3-5 лютого Футзал

17:15 Євген Бохашвілі: у "Русі" бачу великі переспективи Футбол

17:00 Збірна Франківського медуніверситету з шахів виборола друге місце на чемпіонаті України Шахи

16:45 Володимир Лапіцький: від Бохашвілі очікуємо багато голів Футбол

16:30 Відео: У лютому в школі на Коломийщині відкриють новий спортзал Інші види

16:15 Мирон Маркевич: Бохашвілі необхідно повернути впевненість Футбол

Галичанка

"Галичанка" втримала лідерство у турнірній таблиці за підсумками IV туру Балтійської гандбольної ліги

· 30 січня 2017 · Львів · Гандбол ·
Переглядів: 127
29 січня 2017 року у  Гарляві (Литва) завершився  четвертий з’їзний тур жіночої Балтійської гандбольної
Скала

ФК "Скала": хто повинен платити за існування команди?

· 30 січня 2017 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 252
Випереджаючи закиди в упередженості скажу зразу: вболіваю за проект ФК «Скала» всім серцем і душею. Саме за проект, а не команду. Ігор першої команди
Назарій Данів

Назарій Данів: "Перед нами стоїть задача потрапити до плей-офф"

· 30 січня 2017 · Івано-Франківськ · Футзал ·
Переглядів: 60
Інтерв'ю капітана «Епіцентр К10» (Івано-Франківськ) Назарія Даніва для газети «Галицьке слово» - Старт команди був не дуже
говерла

"Говерла" розгромила "Тернопіль" та встановила кілька рекордів сезону

28-29 січня івано-франківська «Говерла» приймала на своєму паркеті четверту команду групи БК «Тернопіль». Тернополяни вдало
Володимир Ковалюк

Володимир Ковалюк: "Хочемо посилити конкуренцію в команді"

· 29 січня 2017 · Івано-Франківськ · Футбол ·
Переглядів: 169
Головний тренер МФК «Тепловик-Прикарпаття» розповів програмі «Час спорту» на ТРК 402 про підготовку до сезону. - 20 січня команда
львівська політехніка

"Політехніка" двічі розгромила КПЗО "ДОС ДЮСШ-ДОР"

· 29 січня 2017 · Львів · Баскетбол ·
Переглядів: 274
28-29 січня «Львівська Політехніка» провела свої перші офіційні матчі у новому році. Гра проти КПЗО «ДОС ДЮСШ-ДОР» не передбачала жодних проблем
Галичанка

У Балтійській гандбольній лізі стає гарячіше. Сьогодні "Галичанка" спробує втриматись на верхівці турнірної таблиці

· 29 січня 2017 · Львів · Гандбол ·
Переглядів: 217
У  Гарляві (Литва) триває  четвертий з’їзний тур жіночої Балтійської гандбольної ліги. Вчора,

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