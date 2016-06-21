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З Новим Роком

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Вараксін для ФК "Карпати"
06 січня 11:30
Уродинниця Мар’яна Маркевич: "У "Галичанці" відчула справжній смак гандболу"
05 січня 12:05
Турнірі пам’яті Ернеста Юста: відомий попередній склад учасників
04 січня 21:50
Підсилення для "Карпат": форвард Юрій Коломоєць
03 січня 08:53

Всі новини спорту

06 січня

18:00 Відомому франківському футболісту, тренеру Степану Рибаку сьогодні – 69 років. І він потребує допомоги Футбол

17:30 "Скала" не дограє чемпіонат у першій лізі Футбол

17:00 Нова форма. Нові конкурси. Новий етап львівських "Карпат" Футбол

16:30 "Галичанка" провела перші тренування у новому році Гандбол

16:00 Андрій Нестеров: "Встиг скучити за футболом" Футбол

15:30 Відео: Гол "енергетика" Михайла Грицини претендує на звання найкращого у 13 турі Екстра-ліги Футзал

15:08 "Карпати-2004" виграли "Кубок Володимира Вараксіна-2017" Футбол

14:00 На Зборівщині "Спортивну зиму" відкрили тенісним турніром у Залізцях Настільний теніс

13:30 Наші профі. Підсумки першої половини сезону. Друга ліга + ААФУ Футбол

13:00 Наступної суботи у Львові проведуть міжнародний турнір з легкоатлетичних стрибків пам’яті Олексія Дем’янюка Легка атлетика

12:30 Львівські "Карпати" підписали двох гравців "Чорноморця" Футбол

12:00 Скала може припинити виступи у Першій лізі - ЗМІ Футбол

11:30 Фото: Вараксін для ФК "Карпати" Футбол

11:00 В Новояворівську завершився всеукраїнський турнір з міні-футболу "Зимові зустрічі – 2017" серед жіночих команд Футбол

10:30 Відбулася перша у 2017 році обласна галузева скайп-нарада Інші види

10:15 Троє гравців "Скали" увійшли до символічної збірної першої ліги Футбол

Галичанка

Привітання з Новим Роком від чемпіонок – гандболісток львівської "Галичанки"!

· 31 грудня 2016 · Львів · Гандбол ·
Переглядів: 216
Гандболістки львівської «Галичанки» 2016 рік завершують переможно і радісно – чемпіонки України сезону 2015/2016, володарки
Василь Іванчук

Василь Іванчук – чемпіон світу з швидких шахів

· 28 грудня 2016 · Львів · Шахи ·
Переглядів: 151
Василь Іванчук провів далекий від ідеального останній змагальний день на чемпіонаті світу з рапіду, але все ж зумів завоювати звання кращого в світі, випередивши двох найближчих
Анна Музичук

Анна Музичук - чемпіонка світу з швидких шахів

· 28 грудня 2016 · Львів · Шахи ·
Переглядів: 272
Українка Анна Музичук, родом зі Стрия, Львівської області,- стала чемпіонкою світу з швидких шахів. .
Мирослав Хом’як

Мирослав Хом’як - новий очільник Асоціації футзалу Львівщини, хто він?

· 28 грудня 2016 · Львів · Футзал ·
Переглядів: 598
24 грудня у Львові відбулись вибори нового керівника для футзалу Львівщини. Ним став президент ФК «Галичина» (Великий Дорошів), відомий
ткачук

Підсилення для "Карпат": захисник Євген Ткачук

· 26 грудня 2016 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 497
Враховуючи велику кількість результативних помилок від центральних захисників «зелено-білих», або тих хто там може зіграти (6 – Нестеров, 4 – Кравець,
політехніка хімік

"Львівська Політехніка" обмінялась перемогами з "Хіміком-2"

· 25 грудня 2016 · Львів · Баскетбол ·
Переглядів: 285
24-25 грудня у Львові відбулись два матчі між лідерами Групи 2 Вищої ліги з баскетболу. Це були перші матчі другого кола змагань. Як і в першому турі команди
хомченко

Підсилення для "Карпат": тріо форвардів з "Волині"

· 23 грудня 2016 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 850
Ми продовжуємо шукати гравців, які можуть підсилити львівські «Карпати». Після знайомства із двома потенційними захисниками для «левів» пропонуємо

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