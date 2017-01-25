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Євген Боровик

Новобранці "Карпат": для чого вони Дулубу

Багато боротьби і мало змісту. В Суперлізі "Карпати" перемогли "Галичанку"
05 лютого 12:30
"Кажани" - "Локо": в перший день перемога, в другий - поразка
05 лютого 12:00
"Енергія" - "Локомотив": реванш від львів’ян
05 лютого 08:55
Донецький "Олімпік" хоче грати на "Арені Львів"
01 лютого 13:43

Всі новини спорту

05 лютого

23:00 "Віза-Вторма" прийме "Титан-Зорю" у манежі на вул.Симоненка Футзал

22:45 "Епіцентр К10" поступився одеському "Делівері" Футзал

22:32 Відео: Лестер Сіті – МЮ - 0:3 відео голів і огляд матчу Футбол

22:30 Відбулося жеребкування "Відкритого Кубка Львівщини" Футзал

22:27 Відео: Манчестер Сіті – Свонсі - 2:1 відео голів і огляд матчу Футбол

22:17 "Галичанка" зберегла лідерство у жіночій Суперлізі Гандбол

22:07 Спаринг. "Карпати" – "Самтредія" (Грузія). Прев’ю Футбол

18:00 Українські біатлоністи завоювали бронзу зимової Універсіади у змішаній естафеті Зимові види

17:30 Кубок ДЮФЛУ-17: СДЮШОР "Карпати" U-16 – "Ніка" U-16 – 5:0 Футбол

17:00 Відео: Тайм-аут: баскетбольний двобій "Говерла" – "Інваспорт" в режимі он-лайн Баскетбол

16:30 Кубок ДЮФЛУ-17: "УФК-Карпати" U-16 – BRW-BIK U-15 – 3:0 Футбол

16:00 Відео: Вперше в Україні арбітр зняв матч на камеру зі свого шолома Зимові види

15:30 Меморіал Юста-17: СДЮШОР "Карпати" U-17 – ФК "Замок" – 3:2 Футбол

15:00 Франківські студентки змагалися за першість у баскетболі Баскетбол

14:30 Кураж від винниківського "Руху" Футбол

14:00 Український захисник "Крумкачи" Михайло Калугін розповів чому не перейшов в "Карпати" Футбол

13:30 Екс-захисник "Карпат" Неманья Тубіч розповів про свою кар'єру у Львові Футбол

13:00 ФК "Тернопіль" з перемоги стартував на кубку Юста Футбол

12:30 Багато боротьби і мало змісту. В Суперлізі "Карпати" перемогли "Галичанку" Гандбол

Галичанка

У гандбольній Суперлізі зустрінуться найголовніші суперниці: "Галичанка" - "Карпати"

· 01 лютого 2017 · Львів · Гандбол ·
Переглядів: 145
Цими вихідними, 4-5 лютого 2017 року, львівська «Галичанка» завітає в гості до ужгородських «Карпат». Команди
Євген Боровик

Новобранці "Карпат": для чого вони Дулубу

· 01 лютого 2017 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 944
Трансферна політика «Карпат» постійно потрапляє під шквал критики вболівальників. Фанатам не подобається, що з команди йдуть її лідери та молоді, перспективні гравці,
Смолінг

Гандболістки "Галичанки" серед кращих у Балтійській лізі

· 31 січня 2017 · Львів · Гандбол ·
Переглядів: 370
29 січня 2017 року у Гарляві (Литва) завершився четвертий з’їзний тур жіночої Балтійської гандбольної ліги. Традиційно за підсумками матчів четвертого туру
Галичанка

"Галичанка" втримала лідерство у турнірній таблиці за підсумками IV туру Балтійської гандбольної ліги

· 30 січня 2017 · Львів · Гандбол ·
Переглядів: 157
29 січня 2017 року у  Гарляві (Литва) завершився  четвертий з’їзний тур жіночої Балтійської гандбольної
Скала

ФК "Скала": хто повинен платити за існування команди?

· 30 січня 2017 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 296
Випереджаючи закиди в упередженості скажу зразу: вболіваю за проект ФК «Скала» всім серцем і душею. Саме за проект, а не команду. Ігор першої команди
Назарій Данів

Назарій Данів: "Перед нами стоїть задача потрапити до плей-офф"

· 30 січня 2017 · Івано-Франківськ · Футзал ·
Переглядів: 74
Інтерв'ю капітана «Епіцентр К10» (Івано-Франківськ) Назарія Даніва для газети «Галицьке слово» - Старт команди був не дуже
говерла

"Говерла" розгромила "Тернопіль" та встановила кілька рекордів сезону

28-29 січня івано-франківська «Говерла» приймала на своєму паркеті четверту команду групи БК «Тернопіль». Тернополяни вдало

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