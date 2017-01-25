14:30
Тарас Клим: "Думаю, що стадіон буде введений в експлуатацію ще цього року"
Інші види
14:00
Володимир Ковалюк: "Робимо команду на перспективу"
Футбол
13:30
Відбувся турнір з футзалу пам'яті Василя Друзіка
Футзал
13:00
У Калуші провели всеукраїнський турнір з шахів пам'яті Степана Бандери
Шахи
12:30
У Франківську провели етап Кубка України з баскетболу 3х3
Баскетбол
12:00
Відео: Новий випуск програми "Час спорту"
Інші види
11:30
У Франківську провели семінар для суддів з таеквон-до
Інші види
11:00
У юних тернопільських біатлоністів – золото, срібло і бронза чемпіонату України в індивідуальних гонках
Зимові види
10:30
Теребовлянська "Нива" зіграла проти хмельницького Поділля
Футбол
10:00
Карпати переглядають білоруського захисника
Футбол
09:37
Відео: Олег Дулуб: "Виконали усе, що планували"
Футбол
08:00
Футболістки з Франківщини стали призерками турніру в Піднебесній
Футбол
07:30
Анонс презентації команди "Динамо" сезону-2017
Водні види
07:00
Першість Івано-Франківської області. Восьмий тур: "ДФС" йде у відрив
Футзал
23:00
У Коломиї відбулись змагання з пауерліфтингу
Важка атлетика
22:30
Герой футбольного дня. Василь Кравець
Футбол
22:00
Атовці, поліціянти та представники влади вшанували Григорія Семанишина, зігравши у футзал
Футзал
21:30
ФК "Тернопіль" у півфіналі Меморіалу Макарова
Футбол
21:00
Українська біатлоністка стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи
Зимові види