Результати | Зробити стартовою | Інформери | Логін|Реєстрація
Василь Матвійків

Василь Матвійків: "Працюємо над тим щоб закласти хорошу базу на сезон"

Володимир Ковалюк: "Хочемо посилити конкуренцію в команді"
29 січня 19:32
У Балтійській гандбольній лізі стає гарячіше. Сьогодні "Галичанка" спробує втриматись на верхівці турнірної таблиці
29 січня 12:55
"Галичанка" зазнала двох поразок у IV турі Балтійської гандбольної ліги
28 січня 22:00
Другий тренер "Галичанки": "Добре, що ми приїхали за день до початку туру Балтійської ліги"
27 січня 11:35

Всі новини спорту

29 січня

19:32 Володимир Ковалюк: "Хочемо посилити конкуренцію в команді" Футбол

16:41 "Політехніка" двічі розгромила КПЗО "ДОС ДЮСШ-ДОР" Баскетбол

16:03 Роман Ярий: "Надіємось на перемоги в наступних матчах" Футзал

15:39 "Епіцентр К10" не зумів відібрати очки у лідера Першої ліги Футзал

13:30 Відео: "Сталь" U-21 vs ФК "Тернопіль" 2:3 Футзал

13:00 Військовий футзал: жага до перемоги Футзал

12:55 У Балтійській гандбольній лізі стає гарячіше. Сьогодні "Галичанка" спробує втриматись на верхівці турнірної таблиці Гандбол

12:00 Тернопільська "Нива" розпочинає з розгрому Футбол

11:30 Спортсменка, родом із Франківська, тріумфувала на командному чемпіонаті України з легкої атлетики Легка атлетика

11:18 Відео: Леганес – Сельта - 0:2 відео голів і огляд матчу Футбол

11:10 Відео: Ейбар – Депортіво - 3:1 відео голів і огляд матчу Футбол

11:00 Асоціація футзалу Львівщини провела навчальний семінар для арбітрів Футзал

10:47 Відео: Вільярреал – Гранада - 2:0 відео голів і огляд матчу Футбол

10:30 ФК "Тернопіль-Педуніверситет" переміг у футзальній лізі Футзал

10:06 Збірна України з футзалу зіграла внічию з іспанцями Футзал

28 січня

23:00 Юлія Джима завоювала срібну медаль чемпіонату Європи з біатлону Зимові види

22:30 Двоє спортсменів Львівщини змагатимуться в ХІІІ зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі Зимові види

22:00 "Галичанка" зазнала двох поразок у IV турі Балтійської гандбольної ліги Гандбол

21:30 "Неприємно, коли мене називають "бандерівцем", - екс-футболіст "Карпат" Футбол

хокей

У Ternopil Hockey Classic візьме учать 24 команди

· 22 січня 2017 · Тернопіль · Зимові види ·
Переглядів: 153
28-29 січня на Тернопільському ставі відбудуться змагання з хокею. «Хокей на озері» є різновидом класичного хокею. Гра проводиться на відкритому повітрі,
говерла мавпи

"Говерла" двічі перемогла "Черкаські мавпи"

«Говерла» приїхала в Черкаси у ранзі лідера групи і жодного разу не дала в цьому засумніватись. Дві впевнені перемоги «ведмедів» довели, що команда
Василь Матвійків

Василь Матвійків: "Працюємо над тим щоб закласти хорошу базу на сезон"

· 21 січня 2017 · Тернопіль · Футбол ·
Переглядів: 385
Директор та виконуючий обов’язки головного тренера ФК «Тернопіль» Василь Матвійків розповів сайту «Галичина спортивна»
Матвійків

Тренера ФК "Тернопіль" Василь Матвійків: "Є два гравці яких хочемо підписати"

· 21 січня 2017 · Тернопіль · Футбол ·
Переглядів: 240
Директор та виконуючий обов’язки головного тренера ФК «Тернопіль» Василь Матвійків розповів сайту «Галичина спортивна»
Меморіал Ернеста Юста

Турнірі пам’яті Ернеста Юста зібрав рекордну кількість учасників

· 20 січня 2017 · Львів · Футбол ·
Переглядів: 332
25 січня стартує попередній етап традиційного футбольного турніру пам’яті легендарного тренера львівських «Карпат» Ернеста Юста. Цього
Галичанка

Жінки проти чоловіків: "Галичанка" зіграла з КДЮСШ-ЛДУФК

· 19 січня 2017 · Львів · Гандбол ·
Переглядів: 248
Вчора, 18 лютого, відбулося цікаве львівське гандбольне дербі: «Галичанка» провела спаринг-матч з чоловічою командою КДЮСШ-ЛДУФК. Обидві команди у
Говерла

"Говерла" розгромила "БК-93 ОШВСМ" і закріпилась на першому місці

«Говерла» не мала проблем з рівненькою командою і в другому матчі. Як  і вчора основною складовою перемоги стала надійна гра в захисті

Федерація футболу Львівщини

ффл
ФК «Галичина»
футбол

Блоги

Футбол - відео кращих голів та моментів у світі спорту
Прімера Іспанії
Навколо футболу та спорту
Шахтар
Друкований спорт
Карпати

Відео

Меморіал Макарова
Віза-Вторма
Тарас Завійський

Топ Новини

Василь Матвійків
Остап МАРКЕВИЧ
З Новим Роком

Фото

Міні-футбол
Франко
Зимова казка

Спортивні події

© 2010-2011 «Галичина спортивна» - все про Галицький спорт.
Використання матерiалiв дозволяється лише за умови гіперпосилання на «Галичина спортивна».
У випадку будь-яких питань пишіть на galsports@ukr.net