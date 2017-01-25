23:00
"Віза-Вторма" прийме "Титан-Зорю" у манежі на вул.Симоненка
Футзал
22:45
"Епіцентр К10" поступився одеському "Делівері"
Футзал
22:32
Відео: Лестер Сіті – МЮ - 0:3 відео голів і огляд матчу
Футбол
22:30
Відбулося жеребкування "Відкритого Кубка Львівщини"
Футзал
22:27
Відео: Манчестер Сіті – Свонсі - 2:1 відео голів і огляд матчу
Футбол
22:17
"Галичанка" зберегла лідерство у жіночій Суперлізі
Гандбол
22:07
Спаринг. "Карпати" – "Самтредія" (Грузія). Прев’ю
Футбол
18:00
Українські біатлоністи завоювали бронзу зимової Універсіади у змішаній естафеті
Зимові види
17:30
Кубок ДЮФЛУ-17: СДЮШОР "Карпати" U-16 – "Ніка" U-16 – 5:0
Футбол
17:00
Відео: Тайм-аут: баскетбольний двобій "Говерла" – "Інваспорт" в режимі он-лайн
Баскетбол
16:30
Кубок ДЮФЛУ-17: "УФК-Карпати" U-16 – BRW-BIK U-15 – 3:0
Футбол
16:00
Відео: Вперше в Україні арбітр зняв матч на камеру зі свого шолома
Зимові види
15:30
Меморіал Юста-17: СДЮШОР "Карпати" U-17 – ФК "Замок" – 3:2
Футбол
15:00
Франківські студентки змагалися за першість у баскетболі
Баскетбол
14:30
Кураж від винниківського "Руху"
Футбол
14:00
Український захисник "Крумкачи" Михайло Калугін розповів чому не перейшов в "Карпати"
Футбол
13:30
Екс-захисник "Карпат" Неманья Тубіч розповів про свою кар'єру у Львові
Футбол
13:00
ФК "Тернопіль" з перемоги стартував на кубку Юста
Футбол
12:30
Багато боротьби і мало змісту. В Суперлізі "Карпати" перемогли "Галичанку"
Гандбол