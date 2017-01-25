22:30
Гравець "Енергії" Віталій Радевич: Матчі в Ірані – перший виклик на такому рівні
Футзал
22:00
Молодіжка "Карпат" вирушила на збори до Туреччини
Футбол
21:30
Збірна викладачів ЛДУФК - бронзові призери футбольного турніру
Футбол
21:00
Чемпіонат Івано-Франківська: календар матчів на 4-5 лютого
Футзал
20:30
"Хочемо реваншу". Цього тижня суперматчі "Карпати" – "Галичанка"
Гандбол
20:00
Сьома перемога команди "ЛДУФК-СКІФ-Спартак"
Баскетбол
19:30
НОК визнав Юлію Джиму найкращою спортсменкою січня в Україні
Інші види
19:00
Зимові спортивні змагання серед дітей з обмеженими можливостями провели у Франківську
Інші види
18:45
Легкоатлети Львівщини успішно виступили в командному чемпіонаті України
Легка атлетика
18:30
Петро Савка став першим заступником голови Бурштинської РФФ
Футбол
18:15
Антон Мигда – сьомий в індивідуальній гонці біатлоністів на Універсіаді-2017
Зимові види
18:00
Головний суперник "Говерли" за перемогу у Вищій лізі знявся з чемпіонату
Баскетбол
17:45
У оновленому світовому рейтингу Анна Музичук на третьому місці, Марія – на шостому
Шахи
17:30
Розклад матчів Тернопільської футзальної ліги на 3-5 лютого
Футзал
17:15
Євген Бохашвілі: у "Русі" бачу великі переспективи
Футбол
17:00
Збірна Франківського медуніверситету з шахів виборола друге місце на чемпіонаті України
Шахи
16:45
Володимир Лапіцький: від Бохашвілі очікуємо багато голів
Футбол
16:30
Відео: У лютому в школі на Коломийщині відкриють новий спортзал
Інші види
16:15
Мирон Маркевич: Бохашвілі необхідно повернути впевненість
Футбол